"Большие деньги": СМИ узнали о нежелании Германии и других стран ЕС давать Киеву €20 млрд

Германия и ряд других стран Евросоюза выступили против выделения Киеву военной помощи в размере до 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран – членов ЕС и может претерпеть изменения", — отмечает информагентство.

Источник уточнил, что в числе противников предоставления Украине данного пакета военной помощи находится Германия. У Берлина возникло много обоснованных вопросов, отметил неназванный дипломат, пояснив, что речь идёт о "больших деньгах".

В июле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в течение ближайших четырёх лет выделять Киеву по пять миллиардов евро в год из внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) на военную помощь. Примечательно, что данная организация, созданная в 2021 году, призвана предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.