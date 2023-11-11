"Большие деньги": СМИ узнали о нежелании Германии и других стран ЕС давать Киеву €20 млрд
Reuters: ФРГ и ряд других стран ЕС выступили против выделения Киеву €20 млрд
Германия и ряд других стран Евросоюза выступили против выделения Киеву военной помощи в размере до 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"План Европейского союза по выделению до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление со стороны стран – членов ЕС и может претерпеть изменения", — отмечает информагентство.
Источник уточнил, что в числе противников предоставления Украине данного пакета военной помощи находится Германия. У Берлина возникло много обоснованных вопросов, отметил неназванный дипломат, пояснив, что речь идёт о "больших деньгах".
В июле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил в течение ближайших четырёх лет выделять Киеву по пять миллиардов евро в год из внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) на военную помощь. Примечательно, что данная организация, созданная в 2021 году, призвана предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
Ранее помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у американских властей кончились деньги для прямой бюджетной поддержки Киева. По её словам, гуманитарная помощь может полностью прекратиться без новых ассигнований. А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США израсходовали 96% всех средств на поддержку Украины с начала СВО.
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