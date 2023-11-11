ТрАМП прошёл испытания в России

В России успешно завершился первый этап лётных испытаний дальнего отечественного транспортного беспилотника ТрАМП (Транспортная авиационная многофункциональная платформа). Об этом рассказал один из разработчиков этой машины.

"В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании", — приводит слова конструктора РИА "Новости".

Помимо того, он рассказал о том, что во время испытаний не обошлось без инцидентов. Так, по словам разработчика, один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошёл с полосы и потерпел аварию. В настоящее время беспилотник восстанавливают. Собеседник агентства отметил, что сотрудники компании извлекут из этого происшествия всю необходимую информацию, чтобы в дальнейшем такого не происходило.

"Затем перейдём к полётам с полезной нагрузкой", — заключил специалист.