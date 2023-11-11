ТрАМП прошёл испытания в России
РИА "Новости": В России завершился первый этап лётных испытаний БПЛА ТрАМП
В России успешно завершился первый этап лётных испытаний дальнего отечественного транспортного беспилотника ТрАМП (Транспортная авиационная многофункциональная платформа). Об этом рассказал один из разработчиков этой машины.
"В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные ТТХ, заложенные при проектировании", — приводит слова конструктора РИА "Новости".
Помимо того, он рассказал о том, что во время испытаний не обошлось без инцидентов. Так, по словам разработчика, один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошёл с полосы и потерпел аварию. В настоящее время беспилотник восстанавливают. Собеседник агентства отметил, что сотрудники компании извлекут из этого происшествия всю необходимую информацию, чтобы в дальнейшем такого не происходило.
"Затем перейдём к полётам с полезной нагрузкой", — заключил специалист.
О том, что в России разработали дальний грузовой беспилотник самолётного типа ТрАМП, стало известно в феврале. Тогда сообщалось, что дрон может перебрасывать до 250 килограммов груза на расстояние более 600 километров. Стоит отметить, что ключевым отличием аппарата от подобной техники является большой грузовой отсек объёмом 2650 литров. Крейсерская скорость беспилотника — 195 километров в час, максимальная высота полёта — три тысячи метров. Также в начале текущего года сообщалось, что разработчики транспортного БПЛА ТрАМП приступили к испытаниям на земле.
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