В Конгрессе США не увидели оснований для импичмента Байдена, пишут СМИ

Для объявления импичмента главе Белого дома Джо Байдену нет достаточных оснований, заявил cпикер Палаты представителей Конгресса — республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон. Об этом сообщает газета The Washington Post.

"В настоящее время недостаточно доказательств для начала формальной процедуры вынесения импичмента [нынешнему президенту США]", — констатировал он в ходе встречи с однопартийцами, которая состоялась на этой неделе.

По его мнению, которое схоже с позицией прочих республиканцев, политическая необходимость в объявлении импичмента Байдену пока не так высока на фоне слабой поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют данные множества проведённых в стране опросов.