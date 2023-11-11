В Конгрессе США не увидели оснований для импичмента Байдена, пишут СМИ
WP: Спикер Конгресса США Джонсон не нашёл оснований для импичмента Байдена
Для объявления импичмента главе Белого дома Джо Байдену нет достаточных оснований, заявил cпикер Палаты представителей Конгресса — республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон. Об этом сообщает газета The Washington Post.
"В настоящее время недостаточно доказательств для начала формальной процедуры вынесения импичмента [нынешнему президенту США]", — констатировал он в ходе встречи с однопартийцами, которая состоялась на этой неделе.
По его мнению, которое схоже с позицией прочих республиканцев, политическая необходимость в объявлении импичмента Байдену пока не так высока на фоне слабой поддержки избирателей. Об этом свидетельствуют данные множества проведённых в стране опросов.
Как уже рассказывал Лайф, в сентябре, будучи спикером Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти объявил о решении инициировать официальное расследование перед возможным голосованием по объявлению импичмента Джо Байдену. Результаты покажут, имел ли американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера. При этом сам президент США объяснил тайный замысел республиканцев тем, что они якобы хотят остановить работу правительства.
ТАСС / Zuma