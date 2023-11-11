Два спецборта Минобороны доставили гуманитарный груз в Афганстан
МИД РФ: Россия направила 40 тонн гуманитарного груза в Афганистан
Два спецборта направило Министерство обороны РФ в Афганистан. Самолёты доставят 40 тонн гуманитарного груза для пострадавших при землетрясении в Герате.
"11 ноября от имени правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого Мухаммедом Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза", — говорится в сообщении МИД России.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана 7 октября. Очаг находился в 40 километрах от города Герат и залегал на глубине в 10 километров. В результате разрушений погибло по меньшей мере 2,4 тысячи человек. Ещё столько же пострадали. Землетрясение разрушило 1983 здания.
ТАСС / Мальгавко Сергей