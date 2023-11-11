Два спецборта Минобороны доставили гуманитарный груз в Афганстан

Два спецборта направило Министерство обороны РФ в Афганистан. Самолёты доставят 40 тонн гуманитарного груза для пострадавших при землетрясении в Герате.

"11 ноября от имени правительства Российской Федерации и Афганского делового центра в Москве, возглавляемого Мухаммедом Надир Шахом, двумя спецбортами Минобороны России в Кабул доставлено около 40 тонн гуманитарного груза", — говорится в сообщении МИД России.