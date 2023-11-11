Напоят и оставят ни с чем: Туристок предупредили об опасной мошеннической схеме в Египте

В Египте процветает мошенничество. Мужчины охмуряют приезжих иностранок, а после оставляют их ни с чем. Об этом рассказала проживающая в Египте россиянка, автор дзен-канала Magic Egypt.

По словам эксперта, аферистов не волнует, замужем девушка или нет. Она отметила, что хабиби (любимый или любимая) подстерегают женщин в отелях, сувенирных лавках и барах. Блогер рассказала, что соучастниками преступника могут являться сотрудники ресторана, мойщики посуды и остальной обслуживающий персонал.

Эксперт раскрыла схему развода. По её рассказам, женщинам подсыпали в бокал с напитком снотворное, а очнувшись, они понимали, что их использовали и оставили ни с чем. Затем мошенники шантажировали жертву интимными фотографиями, которые будут опубликованы в Интернете в случае жалобы в полицию.

Блогер привела в пример историю соотечественницы, которая любезно согласилась попробовать "чай" в местной лавке с магнитами. Осознав, что состояние ухудшается, женщина позвонила мужу, что спасло её.

По словам специалиста, другие россиянки попадали в неприятные ситуации, когда шли в бар с мужчинами, где угощались различными напитками. Поэтому блогер рекомендовала не брать из чужих рук даже воду.