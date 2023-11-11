"Канадский" Сахалин и "лысый" Михалков: Милохин доказал Медведевой, что он "чистый лист бумаги" и "растение"
Милохин признался в интервью Медведевой, что не знает, где находится Сахалин
Даня Милохин. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / danya_milokhin
Сбежавший из России блогер Даня Милохин не знает, кто такой Никита Михалков, а Сахалин назвал канадским. Об этом он сказал в интервью российской фигуристке Евгении Медведевой в рамках её ютуб-шоу "БеС комментариев".
Милохин в интервью Медведевой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj
"То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение", — процитировала спортсменка справедливое замечание режиссёра и телеведущего Никиты Михалкова про блогера.
Вальяжно развалившись на диване и поглаживая крашеные волосы, Милохин издевательским тоном спросил Медведеву: "А кто такой Михалков? Это который лысый?" Фигуристка попыталась "спасти" тиктотера, пояснив, что речь идёт о великом режиссёре. Она также напомнила, что мэтр отечественного кино раскритиковал Милохина, когда тот не смог вспомнить ничего о Сахалине.
"Сахалин — это город? Или страна?.. Нет, это остров! В Канаде. <…> Откуда мне знать? Простите меня, Михалков, что я не удовлетворяю ваши рамки знаний", — сказал блогер Медведевой.
Поклонники фигуристки недоумевают, зачем она опустилась до интервью с Милохиным, и выразили в комментариях своё разочарование пустой беседой. Впрочем, интервью было рассчитано на малограмотную часть аудитории, фанаты тиктотера назвали разговор "откровенным и интересным".
Ранее Лайф писал, что на сбежавшего из РФ Даню Милохина напали в Тбилиси под русофобские лозунги за то, что подглядывал за местными. Как рассказали очевидцы драки, 21-летний блогер заглянул в приоткрытое окно первого этажа. Милохин травм не получил.