"Канадский" Сахалин и "лысый" Михалков: Милохин доказал Медведевой, что он "чистый лист бумаги" и "растение"

Сбежавший из России блогер Даня Милохин не знает, кто такой Никита Михалков, а Сахалин назвал канадским. Об этом он сказал в интервью российской фигуристке Евгении Медведевой в рамках её ютуб-шоу "БеС комментариев".

Милохин в интервью Медведевой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jmedvedevaj

"То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение", — процитировала спортсменка справедливое замечание режиссёра и телеведущего Никиты Михалкова про блогера.

Вальяжно развалившись на диване и поглаживая крашеные волосы, Милохин издевательским тоном спросил Медведеву: "А кто такой Михалков? Это который лысый?" Фигуристка попыталась "спасти" тиктотера, пояснив, что речь идёт о великом режиссёре. Она также напомнила, что мэтр отечественного кино раскритиковал Милохина, когда тот не смог вспомнить ничего о Сахалине.

"Сахалин — это город? Или страна?.. Нет, это остров! В Канаде. <…> Откуда мне знать? Простите меня, Михалков, что я не удовлетворяю ваши рамки знаний", — сказал блогер Медведевой.