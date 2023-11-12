В Италии поймали сбежавшего циркового льва, усыпив хищника снотворным
Сотрудники цирка при поддержке полиции поймали сбежавшего льва, который выбрался из вольера в итальянском городе Ладисполи. Крупного зверя удалось обезвредить лишь при помощи снотворного.
На кадрах с места инцидента видно, как "бессознательного" хищника связывают верёвкой. После этого беглеца поднимают за лапы и погружают в кузов пикапа.
Сбежавшего циркового льва поймали в Ладисполи. Видео © X / Chaudhary Parvez
Напомним, что цирковой лев сбежал в пригороде Рима в ночь на 12 ноября, отправившись гулять по близлежащим улицам. Мэр города Алессандро Грандо призвал местных жителей не выходить и проявлять осторожность.
А в России тем временем рассматривают законопроект о полном запрете на использование животных в цирках. По мнению авторов инициативы в Госдуме, звери вынуждены терпеть жестокость во время подготовки к выступлениям.
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