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11 ноября, 23:26

В Италии поймали сбежавшего циркового льва, усыпив хищника снотворным

Сотрудники цирка при поддержке полиции поймали сбежавшего льва, который выбрался из вольера в итальянском городе Ладисполи. Крупного зверя удалось обезвредить лишь при помощи снотворного.

На кадрах с места инцидента видно, как "бессознательного" хищника связывают верёвкой. После этого беглеца поднимают за лапы и погружают в кузов пикапа.

Сбежавшего циркового льва поймали в Ладисполи. Видео © X / Chaudhary Parvez

Напомним, что цирковой лев сбежал в пригороде Рима в ночь на 12 ноября, отправившись гулять по близлежащим улицам. Мэр города Алессандро Грандо призвал местных жителей не выходить и проявлять осторожность.

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Шли на вокзал: "Банда верблюдов" повторила сюжет "Мадагаскара", сбежав из цирка в Австрии

А в России тем временем рассматривают законопроект о полном запрете на использование животных в цирках. По мнению авторов инициативы в Госдуме, звери вынуждены терпеть жестокость во время подготовки к выступлениям.

Обложка ©

Flickr / wirestock

Илья Пушкарев
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