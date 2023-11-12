В Италии поймали сбежавшего циркового льва, усыпив хищника снотворным

Сотрудники цирка при поддержке полиции поймали сбежавшего льва, который выбрался из вольера в итальянском городе Ладисполи. Крупного зверя удалось обезвредить лишь при помощи снотворного.

На кадрах с места инцидента видно, как "бессознательного" хищника связывают верёвкой. После этого беглеца поднимают за лапы и погружают в кузов пикапа.

Сбежавшего циркового льва поймали в Ладисполи. Видео © X / Chaudhary Parvez

Напомним, что цирковой лев сбежал в пригороде Рима в ночь на 12 ноября, отправившись гулять по близлежащим улицам. Мэр города Алессандро Грандо призвал местных жителей не выходить и проявлять осторожность.