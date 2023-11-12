Лавров назвал "игрой" очередные обещания о принятии Украины в ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз просто ведёт свою игру, постоянно обещая Украине членство в союзе. Об этом дипломат сообщил журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", отвечая на вопрос о причинах активизации этой темы в последние недели.

Лавров признался, что для него стал загадкой очередной виток разговоров о вступлении Украины в ЕС. Он пояснил, что чаще всего об этом говорит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сначала даёт обещания Киеву, а потом начинает намекать, что Украина не соответствует требованиям к участникам союза. При этом украинские власти вообще настаивают на вхождении в ЕС без всяких условий и критериев.

"С большим трудом всё это воспринимаю. Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза", — сказал Лавров.