Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post, где говорится, что координатором взрывов "Северных потоков" был 48-летний полковник ВСУ Роман Червинский, распоряжения которому давали некие "высокопоставленные украинские чиновники", а те в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. По его словам, у Киева нет денег и возможностей для осуществления такой операции.

"Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню [в информационное поле]?" — возмутился эксперт в своём блоге на YouTube, добавив, что у Украины просто нет средств и мощи для проведения такой сложной операции.