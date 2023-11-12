На Украине назвали брехнёй статью о причастности офицера ВСУ к подрыву "Потоков"
Экс-советник Соскин: У Украины нет средств и мощи взрывать "Северные потоки"
Полковник ВСУ Роман Червинский. Обложка © X / Serhii_Sokolov
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал статью Washington Post, где говорится, что координатором взрывов "Северных потоков" был 48-летний полковник ВСУ Роман Червинский, распоряжения которому давали некие "высокопоставленные украинские чиновники", а те в свою очередь докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. По его словам, у Киева нет денег и возможностей для осуществления такой операции.
"Зачем вдруг Washington Post и Spiegel начали запускать такую брехню [в информационное поле]?" — возмутился эксперт в своём блоге на YouTube, добавив, что у Украины просто нет средств и мощи для проведения такой сложной операции.
Соскин отметил, что освещение в западных СМИ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного началось после того, как он опубликовал статью в Economist, где рассказал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. По словам экс-советника Кучмы, распространение нелестной информации о главкоме — ход президента Украины Владимира Зеленского, который хочет поднять свою репутацию.
Напомним, 11 ноября газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц на Украине и в Европе, а также ряд знакомых с ситуацией источников назвала координатором диверсии на "Северных потоках" 48-летнего полковника ВСУ Романа Червинского. Офицер сейчас находится под арестом на родине за провал угона бомбардировщика ВКС РФ. Следствие считает, что по его вине российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово, где должны были посадить угнанный самолёт. Тогда погиб командир части, пострадало 17 военнослужащих и было повреждено два украинских истребителя. Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий.