Украинцы потребовали ротации находящихся на фронте военных

На Украине в воскресенье, 12 ноября, прошли акции с требованием демобилизации бойцов ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года. Об этом сообщила "Страна.ua".

В городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации. Видео © Telegram / "Политика страны"

Известно об акциях в Одессе, Львове, Хмельницком, Кривом Роге и Житомире. В них участвовало несколько десятков человек, в основном это были женщины и дети. Они держали в руках плакаты с призывами провести ротацию и дать отдых военным.

"Все они требуют принять законопроект, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами. А также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок", — информирует издание.