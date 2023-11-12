Украинцы потребовали ротации находящихся на фронте военных
"Страна.ua": В городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации
На Украине в воскресенье, 12 ноября, прошли акции с требованием демобилизации бойцов ВСУ, находящихся на фронте с февраля прошлого года. Об этом сообщила "Страна.ua".
В городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации. Видео © Telegram / "Политика страны"
Известно об акциях в Одессе, Львове, Хмельницком, Кривом Роге и Житомире. В них участвовало несколько десятков человек, в основном это были женщины и дети. Они держали в руках плакаты с призывами провести ротацию и дать отдых военным.
"Все они требуют принять законопроект, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами. А также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок", — информирует издание.
Ранее полковник в отставке указал на критическую ситуацию с мобилизацией на Украине. По его словам, у Киева практически закончился ресурс для вербовки в ВСУ, из-за чего там начали задумываться о призыве инвалидов. Минобороны России публиковало видео с пленным украинским военным, которого насильно отправили на фронт. Полиция остановила мужчину по пути к другу — ему выписали повестку и отправили в военкомат.
Telegram / "Политика страны"