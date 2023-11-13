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12 ноября, 22:52

Шольц призвал Израиль не прекращать удары по сектору Газа

Канцлер Германии Шольц счёл ошибкой призывы к прекращению огня в Газе

Продолжительные паузы в операции Израиля в секторе Газа лишь предоставят палестинскому движению ХАМАС время на восстановление, считает канцлер Германии Олаф Шольц. Именно поэтому прекращение огня недопустимо, пояснил политик в интервью газете Heilbronner Stimme.

По мнению главы кабмина ФРГ, суннитская группировка может воспользоваться перемирием и нарастить свои оружейные запасы. В частности, в этом случае ХАМАС пополнит арсенал новыми ракетами и возобновит обстрелы Израиля.

"Я не считаю правильными призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе, что, на мой взгляд, по сути то же самое, потому что в конечном счёте это будет означать, что Израиль должен дать перевести дух ХАМАС", — высказался глава кабмина ФРГ, допустив лишь краткосрочные гуманитарные перемирия.

Шольц заявил о намерении вновь и вновь говорить с Путиным

Шольц заявил о намерении вновь и вновь говорить с Путиным

Аналогичное мнение ранее озвучил и президент США Джо Байден, который счёл прекращение огня в Газе "невозможным". А вот министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, напротив, призвал стороны к скорейшей остановке кровопролития.

Обложка ©

Flickr / European Parliament

Илья Пушкарев
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