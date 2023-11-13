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13 ноября, 00:33

Грета Тунберг лишилась микрофона из-за пропалестинской позиции в Амстердаме

У Греты Тунберг отобрали микрофон во время климатического митинга в Амстердаме

Выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг на воскресной демонстрации в Амстердаме не прошло гладко: у неё попытались отобрать микрофон. Кадры с инцидентом опубликовал телеканал NOS.

Выступление Греты Тунберг в Амстердаме прервали из-за её пропалестинской позиции. Видео © nos.nl

В акции, посвящённой борьбе с изменением климата, участвовало около 85 тысяч человек, что стало рекордом для подобных мероприятий. Демонстранты мирно прошли до Музейной площади, где состоялись выступления партийных лидеров, артистов и активистов. Тунберг вышла в чёрно-белом палестинском шарфе и после речи по теме мероприятия пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде.

После её выступления Грета отметила, что люди не прислушиваются к голосам тех, кто подвергается притеснениям, и находящиеся у власти не прислушиваются. Это вызвало возмущение у некоторых участников акции, а один мужчина поднялся на сцену и попытался отнять у девушки микрофон, сказав, что "пришёл на климатический митинг, а не слушать про политику".

"На оккупированной земле нет климатической справедливости", — прокричала Тунберг, когда мужчину увели сотрудники службы безопасности и другие активисты.

"Больше не может служить примером": Израиль "отменил" Тунберг за поддержку Палестины и Газы

"Больше не может служить примером": Израиль "отменил" Тунберг за поддержку Палестины и Газы

Напомним, ранее Грета Тунберг потребовала остановить израильско-палестинский конфликт и призвала стороны прекратить огонь. Девушка опубликовала фото с другими активистами, на котором она держит плакат с лозунгом: "Поддержите Газу". После этого Тунберг раскритиковал представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз.

Обложка ©

Кадр из видео nos.nl

Лариса Сафронова
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