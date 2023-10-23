"Больше не может служить примером": Израиль "отменил" Тунберг за поддержку Палестины и Газы
Из учебников в Израиле удалят упоминания о Грете Тунберг из-за её поддержки Газы
В Израиле из всех учебников удалят упоминания о шведской экологической активистке Грете Тунберг. Это связано с тем, что недавно она поддержала Палестину и сектор Газа, призвав к прекращению огня. Соответствующее решение приняло израильское Министерство образования, пишет портал Ynet.
"Эта позиция лишает её права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся", — указали в ведомстве.
Ранее экологическая активистка Грета Тунберг потребовала остановить израильско-палестинский конфликт и призвала стороны прекратить огонь. Девушка опубликовала фото с другими активистами, на котором она держит плакат с лозунгом "Поддержите Газу". После этого представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз раскритиковал экоактивистку за поддержку Палестины.
Напомним, что вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС длится уже больше двух недель. 7 октября из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. После этого палестинские радикалы проникли на израильскую территорию. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. В Израиле допустили, что операция ЦАХАЛ в Газе может занять несколько месяцев. Израильская армия назвала неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сдастся и не освободит пленных.
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