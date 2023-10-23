"Больше не может служить примером": Израиль "отменил" Тунберг за поддержку Палестины и Газы

В Израиле из всех учебников удалят упоминания о шведской экологической активистке Грете Тунберг. Это связано с тем, что недавно она поддержала Палестину и сектор Газа, призвав к прекращению огня. Соответствующее решение приняло израильское Министерство образования, пишет портал Ynet.

"Эта позиция лишает её права быть образцом с точки зрения моральных и образовательных ценностей, и она более не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учащихся", — указали в ведомстве.