ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сдастся и не освободит пленных

Наземная операция в секторе Газа отменится, если радикальная группировка ХАМАС освободит всех пленных и сложит оружие. Такое мнение высказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

В интервью австралийскому радио ABC он указал, что наземная операция израильских военных в Газе "практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей". По его словам, цель Израиля — полностью лишить ХАМАС военного потенциала.

"Если бы ХАМАС вышло из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", — подчеркнул Конрикус.

Он уточнил, что, если ХАМАС этого не сделает, тогда армии Израиля "придётся провести наземную операцию" в Газе. А ранее в СМИ появилась информация о том, что США оказывают давление на Израиль, призывая его отложить начало проведения наземной операции, пока идут переговоры об освобождении заложников.