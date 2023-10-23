ЦАХАЛ назвал неизбежной наземную операцию в Газе, если ХАМАС не сдастся и не освободит пленных
ЦАХАЛ: Наземной операции не будет, если ХАМАС сложит оружие и освободит пленных
Наземная операция в секторе Газа отменится, если радикальная группировка ХАМАС освободит всех пленных и сложит оружие. Такое мнение высказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.
В интервью австралийскому радио ABC он указал, что наземная операция израильских военных в Газе "практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей". По его словам, цель Израиля — полностью лишить ХАМАС военного потенциала.
"Если бы ХАМАС вышло из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212 из них, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", — подчеркнул Конрикус.
Он уточнил, что, если ХАМАС этого не сделает, тогда армии Израиля "придётся провести наземную операцию" в Газе. А ранее в СМИ появилась информация о том, что США оказывают давление на Израиль, призывая его отложить начало проведения наземной операции, пока идут переговоры об освобождении заложников.
Ранее сообщалось, что наземная операция израильской армии в секторе Газа может занять до трёх месяцев, однако по её итогам палестинское движение ХАМАС будет непременно уничтожено. Министр обороны Израиля Йоав Галант уточнил, что нынешняя операция "должна стать последней".
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN