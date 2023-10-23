Джигана и Самойлову затравили в соцсетях после поста рэпера в поддержку Израиля

Рэпер Джиган, поддержав Израиль в конфликте с Палестиной, нарвался на критику со стороны подписчиков в "Инстаграме"*. Все свои сториз он уже удалил, однако комментаторы просят всех отписаться от музыканта и его жены Оксаны Самойловой. Многие подписчики уже это сделали. Также сочувствующие Палестине пользователи проклинают Джигана и Самойлову и желают их детям в полной мере прочувствовать всё то, что пришлось на долю пострадавших в секторе Газа.

"Пусть в твой дом постучится такая же беда, что и к палестинцам. Будь ты проклят!" — написал один из разгневанных юзеров в комментариях под фотографией артиста и его семьи.

Сам Джиган до сих пор хранит молчание и никак не реагирует на негативные комментарии. При этом спустя несколько дней после сториз с поддержкой Израиля рэпер решил отойти от обсуждения мировой политики и опубликовал пост в честь дня рождения девятилетней дочери, но вместо поздравлений подписчики продолжили оскорблять всю семью музыканта.

Напомним, что настоящее имя 38-летнего Джигана — Денис Устименко-Вейнштейн, он является евреем по национальности, также исполнитель имеет украинские корни.