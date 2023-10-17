"Ты на прошлой неделе спала?": Правительство Израиля раскритиковало Джиджи Хадид за поддержку Палестины
Власти Израиля осудили Джиджи Хадид за пост о конфликте на Ближнем Востоке
Правительство Израиля раскритиковало американскую модель палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая осудила отношение властей еврейского государства в сторону Палестины. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте израильского руководства в соцсетях.
28-летняя звезда опубликовала на своей странице картинку со следующим текстом: "Нет ничего еврейского в подобном обращении израильского правительства с палестинцами. Осуждение этого правительства не является антисемитским, а поддерживать палестинцев — не значит автоматически поддерживать ХАМАС". Позже ей ответили власти Израиля.
"Ты на прошлой неделе спала? Или просто закрываешь глаза на то, что еврейских младенцев убивают в своих домах? Твоё молчание ясно показывает твою позицию. Мы тебя видим", — говорится в публикации.
К слову, ранее Лайф рассказывал о том, что Джиджи Хадид впервые высказалась в соцсетях по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке. Она осудила кровопролитные атаки, из-за которых погибают люди. Хадид выразила сочувствие своему народу, также добавив, что чувствует ответственность перед своими еврейскими друзьями.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль, который в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом намерен запросить более двух миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине. Президент РФ Владимир Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта. Израиль попросил у США экстренную помощь в размере десяти миллиардов долларов.
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