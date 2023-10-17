"Ты на прошлой неделе спала?": Правительство Израиля раскритиковало Джиджи Хадид за поддержку Палестины

Правительство Израиля раскритиковало американскую модель палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая осудила отношение властей еврейского государства в сторону Палестины. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте израильского руководства в соцсетях.

28-летняя звезда опубликовала на своей странице картинку со следующим текстом: "Нет ничего еврейского в подобном обращении израильского правительства с палестинцами. Осуждение этого правительства не является антисемитским, а поддерживать палестинцев — не значит автоматически поддерживать ХАМАС". Позже ей ответили власти Израиля.

"Ты на прошлой неделе спала? Или просто закрываешь глаза на то, что еврейских младенцев убивают в своих домах? Твоё молчание ясно показывает твою позицию. Мы тебя видим", — говорится в публикации.