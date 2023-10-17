Израиль попросил у США десять миллиардов долларов

Израиль экстренно запросил у США финансовую помощь в размере десяти миллиардов долларов на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на осведомлённые источники.

Там добавили, что в настоящее время Конгресс США в координации с Белым домом разрабатывает пакет помощи, который будет включать поддержку не только Израиля, но и Украины, а также Тайваня.