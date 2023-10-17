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17 октября, 08:53

Израиль попросил у США десять миллиардов долларов

NYT: Израиль попросил у США экстренную помощь в размере $10 млрд

Израиль экстренно запросил у США финансовую помощь в размере десяти миллиардов долларов на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на осведомлённые источники.

Там добавили, что в настоящее время Конгресс США в координации с Белым домом разрабатывает пакет помощи, который будет включать поддержку не только Израиля, но и Украины, а также Тайваня.

Напомним, 7 октября Израиль подвергся мощной атаке со стороны радикальной группировки ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертвам с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. А помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Белый дом намерен запросить более двух миллиардов долларов на помощь Израилю и Украине.

США отобрали две тысячи военных для помощи Израилю

США отобрали две тысячи военных для помощи Израилю

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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