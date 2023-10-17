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17 октября, 07:59

Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Песков: Путин не выступал с мирной инициативой по конфликту на Ближнем Востоке

<p>Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Обложка © Getty Images / Sameh Rahmi / NurPhoto</p>

Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Обложка © Getty Images / Sameh Rahmi / NurPhoto

Президент РФ Владимир Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, сначала мирную инициативу необходимо проработать со всех сторон и обсудить с другими странами.

"Нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции", — сказал Песков.

Путин заявил Нетаньяху о готовности РФ помочь урегулированию между Израилем и Палестиной

Путин заявил Нетаньяху о готовности РФ помочь урегулированию между Израилем и Палестиной

Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.

Иван Косицын
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