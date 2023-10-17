Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточнил представитель Кремля, сначала мирную инициативу необходимо проработать со всех сторон и обсудить с другими странами.