Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке
Песков: Путин не выступал с мирной инициативой по конфликту на Ближнем Востоке
Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа. Обложка © Getty Images / Sameh Rahmi / NurPhoto
Президент РФ Владимир Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как уточнил представитель Кремля, сначала мирную инициативу необходимо проработать со всех сторон и обсудить с другими странами.
"Нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции", — сказал Песков.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.