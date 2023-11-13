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Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 03:27
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Франция намерена прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

Франция планирует отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр ВС Франции Себастьян Лекорню.

"Сейчас мы ведём переговоры с украинскими коллегами, чтобы Киев покупал новые гаубицы за счёт средств специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов", — сообщил он.

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Согласно недавно опубликованному докладу французского парламента, размер военной помощи Украине достиг трёх миллиардов евро. Из бюджета страны в фонд поддержки Незалежной выделено 200 миллионов евро. По словам министра, Киев может использовать эти средства для закупки новых вооружений у французских производителей.

Лекорню выделил два направления поддержки: обеспечение ВСУ средствами ПВО и оборудованием для сухопутных войск. Он считает, что Украине может потребоваться вдвое или втрое больше ресурсов, чем у Российской армии, чтобы прорвать её оборону и удержать занятые позиции.

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Ранее Лайф писал, что во Франции назвали фатальную ошибку Украины перед "большим" контрнаступлением. По словам полковника Вооружённых сил Франции в отставке Пера де Йонга, Киев переоценил возможности ВСУ.

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Unsplash / Alexander Kagan

Лариса Сафронова
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