Сделка Израиля и Финляндии по передаче ПРО "Праща Давида" оказалась под угрозой
MWM: Конфликт в Газе не позволяет передать системы ПРО "Праща Давида" Финляндии
Сделка между Израилем и Финляндией по передаче систем ПВО "Праща Давида" находится под угрозой срыва из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет журнал Military Watch.
"Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки всё чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа", — пишет автор статьи.
По словам обозревателя, власти еврейского государства столкнулись с беспрецедентным дефицитом боеприпасов для систем ПВО малой дальности. Поэтому ЦАХАЛ будет в немалой степени полагаться именно на системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида".
Как уже рассказывал Лайф, вчера Израиль продал Финляндии систему ПРО "Праща Давида". Стоимость сделки составила 317 миллионов евро. При этом о том, что Хельсинки отправил Иерусалиму запрос на закупку вооружения, стало известно ещё в апреле. Уточнялось, что получение комплексов станет первым для страны военным контрактом с момента вступления в НАТО и увеличит напряжённость на российско-финской границе. Подробнее о том, чем опасен израильский ЗРК "Праща Давида", — в нашем материале.
Wikipedia / United States Missile Defense Agency