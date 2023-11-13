Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 08:16

Сделка Израиля и Финляндии по передаче ПРО "Праща Давида" оказалась под угрозой

MWM: Конфликт в Газе не позволяет передать системы ПРО "Праща Давида" Финляндии

Сделка между Израилем и Финляндией по передаче систем ПВО "Праща Давида" находится под угрозой срыва из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет журнал Military Watch.

"Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки всё чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа", — пишет автор статьи.

По словам обозревателя, власти еврейского государства столкнулись с беспрецедентным дефицитом боеприпасов для систем ПВО малой дальности. Поэтому ЦАХАЛ будет в немалой степени полагаться именно на системы противовоздушной и противоракетной обороны "Праща Давида".

США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО "Праща Давида"

США одобрили продажу Финляндии израильской системы ПРО "Праща Давида"

Как уже рассказывал Лайф, вчера Израиль продал Финляндии систему ПРО "Праща Давида". Стоимость сделки составила 317 миллионов евро. При этом о том, что Хельсинки отправил Иерусалиму запрос на закупку вооружения, стало известно ещё в апреле. Уточнялось, что получение комплексов станет первым для страны военным контрактом с момента вступления в НАТО и увеличит напряжённость на российско-финской границе. Подробнее о том, чем опасен израильский ЗРК "Праща Давида", — в нашем материале.

Обложка ©

Wikipedia / United States Missile Defense Agency

Николь Вербер
  • Новости
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров