Сделка Израиля и Финляндии по передаче ПРО "Праща Давида" оказалась под угрозой

Сделка между Израилем и Финляндией по передаче систем ПВО "Праща Давида" находится под угрозой срыва из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет журнал Military Watch.

"Способность Израиля доставить системы "Праща Давида" в установленные сроки всё чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками палестинского ополчения в секторе Газа", — пишет автор статьи.