Кремль отреагировал на желание Шольца "вновь и вновь" говорить с Путиным

Президент России Владимир Путин сохраняет свою готовность к диалогу с иностранными коллегами, но главное, чтобы эти контакты были результативными, а не ради самого процесса. Такое мнение озвучил в понедельник, 13 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности "вновь и вновь" говорить с Путиным.

"Президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата", — подчеркнул в ответ представитель Кремля.

Песков констатировал, что пока вряд ли можно говорить о том, что "чаша весов склоняется в пользу какого-то учёта интересов России".