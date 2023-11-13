Кремль отреагировал на желание Шольца "вновь и вновь" говорить с Путиным
Песков заявил, что Путин остаётся сторонником результативных переговоров
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Maja Hitij
Президент России Владимир Путин сохраняет свою готовность к диалогу с иностранными коллегами, но главное, чтобы эти контакты были результативными, а не ради самого процесса. Такое мнение озвучил в понедельник, 13 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности "вновь и вновь" говорить с Путиным.
"Президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата", — подчеркнул в ответ представитель Кремля.
Песков констатировал, что пока вряд ли можно говорить о том, что "чаша весов склоняется в пользу какого-то учёта интересов России".
Ранее Олаф Шольц заявил, что считает необходимым диалог с президентом России Владимиром Путиным по теме Украины и планирует его продолжать, но при этом выразил сожаление, что в Кремле не готовы к такому шагу, как отвод войск. Российская сторона по-прежнему говорит о том, что готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой.