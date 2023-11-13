Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 09:32

Кремль отреагировал на желание Шольца "вновь и вновь" говорить с Путиным

Песков заявил, что Путин остаётся сторонником результативных переговоров

<p>Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Maja Hitij</p>

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © Getty Images / Maja Hitij

Президент России Владимир Путин сохраняет свою готовность к диалогу с иностранными коллегами, но главное, чтобы эти контакты были результативными, а не ради самого процесса. Такое мнение озвучил в понедельник, 13 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности "вновь и вновь" говорить с Путиным.

"Президент всегда говорит о своей открытости к различным контактам, тем более на высшем уровне. Но президент также всегда был и остается сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата", — подчеркнул в ответ представитель Кремля.

Песков констатировал, что пока вряд ли можно говорить о том, что "чаша весов склоняется в пользу какого-то учёта интересов России".

В Госдуме считают, что у Киева нет другого выхода, кроме принятия условий России

В Госдуме считают, что у Киева нет другого выхода, кроме принятия условий России

Ранее Олаф Шольц заявил, что считает необходимым диалог с президентом России Владимиром Путиным по теме Украины и планирует его продолжать, но при этом выразил сожаление, что в Кремле не готовы к такому шагу, как отвод войск. Российская сторона по-прежнему говорит о том, что готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой.

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Украина
  • Олаф Шольц
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров