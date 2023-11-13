Песков: Украинский след в подрыве "Северных потоков" проявляется всё чаще

Те, кто расследует обстоятельства подрыва "Северных потоков", должны заметить "украинский след", который проявляется всё чаще в материалах СМИ, а также стремиться раскрыть имена всех виновников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинские следы этой диверсии, террористического акта всё больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. Это действительно так", — отметил Песков, комментируя новость The Washington Post об участии полковника ВСУ Романа Червинского в подрыве "Северных потоков".