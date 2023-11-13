Песков: Украинский след в подрыве "Северных потоков" проявляется всё чаще
Те, кто расследует обстоятельства подрыва "Северных потоков", должны заметить "украинский след", который проявляется всё чаще в материалах СМИ, а также стремиться раскрыть имена всех виновников, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украинские следы этой диверсии, террористического акта всё больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ. Это действительно так", — отметил Песков, комментируя новость The Washington Post об участии полковника ВСУ Романа Червинского в подрыве "Северных потоков".
Он отметил, что Кремль следит за ситуацией и изучает все данные. По словам Пескова, для тех, кто ведёт расследование, важно не "заматывать" тему, а стремиться обнародовать имена виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации и заказывал подрыв.
Напомним, 11 ноября газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц на Украине и в Европе, а также ряд знакомых с ситуацией источников назвала координатором диверсии на "Северных потоках" 48-летнего полковника ВСУ Романа Червинского. Офицер сейчас находится под арестом на родине за провал угона бомбардировщика ВКС РФ. Следствие считает, что по его вине российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово, где должны были посадить угнанный самолёт. Тогда погиб командир части, пострадало 17 военнослужащих и было повреждено два украинских истребителя. Червинскому предъявили обвинение по статье о превышении служебных полномочий.
LIFE / Павел Баранов