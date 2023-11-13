Путин обсудил с президентом Сенегала тяжёлую гуманитарную ситуацию в Газе
Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Сенегала Маки Салем, среди затронутых тем был конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, добавив, что беседа состоялась по инициативе Саля.
"Проведён обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжёлой гуманитарной ситуацией", — отмечается в тексте.
Также политики обсудили отношения стран в рамках развития контактов, установленных после саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. В ходе беседы были поставлены вопросы о торгово-экономических связях и инвестициях.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает необходимым диалог с президентом России Владимиром Путиным по теме Украины и планирует его продолжать, но при этом выразил сожаление, что в Кремле не обсуждают отвод войск. Российский лидер Владимир Путин ответил, что готов к общению с канцлером, но только если оно будет результативным.
ТАСС / Михаил Климентьев