Путин обсудил с президентом Сенегала тяжёлую гуманитарную ситуацию в Газе

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Сенегала Маки Салем, среди затронутых тем был конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, добавив, что беседа состоялась по инициативе Саля.

"Проведён обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжёлой гуманитарной ситуацией", — отмечается в тексте.