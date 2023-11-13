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13 ноября, 12:26

Путин обсудил с президентом Сенегала тяжёлую гуманитарную ситуацию в Газе

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с лидером Сенегала Маки Салем, среди затронутых тем был конфликт на Ближнем Востоке. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, добавив, что беседа состоялась по инициативе Саля.

"Проведён обмен мнениями в связи с резким обострением палестино-израильского конфликта и сложившейся в секторе Газа тяжёлой гуманитарной ситуацией", отмечается в тексте.

Также политики обсудили отношения стран в рамках развития контактов, установленных после саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. В ходе беседы были поставлены вопросы о торгово-экономических связях и инвестициях.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает необходимым диалог с президентом России Владимиром Путиным по теме Украины и планирует его продолжать, но при этом выразил сожаление, что в Кремле не обсуждают отвод войск. Российский лидер Владимир Путин ответил, что готов к общению с канцлером, но только если оно будет результативным.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Татьяна Миссуми
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