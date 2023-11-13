Обвиняемый в подготовке убийства Владимира Соловьёва не признал вину

Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, возбуждённого в отношении москвича Василия Стрижакова, обвиняемого в покушении на известного тележурналиста Владимира Соловьёва.

В зале суда Стрижаков заявил, отвечая на вопрос судьи после оглашения прокурором обвинительного заключения, что не признаёт вину в подготовке убийства Соловьёва. Сам тележурналист на заседание не пришёл, хотя был вызван в суд, передаёт ТАСС.

Примечательно, что мать фигуранта дела и его адвокат также заявляют о невиновности обвиняемого.