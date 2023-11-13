Обвиняемый в подготовке убийства Владимира Соловьёва не признал вину
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, возбуждённого в отношении москвича Василия Стрижакова, обвиняемого в покушении на известного тележурналиста Владимира Соловьёва.
В зале суда Стрижаков заявил, отвечая на вопрос судьи после оглашения прокурором обвинительного заключения, что не признаёт вину в подготовке убийства Соловьёва. Сам тележурналист на заседание не пришёл, хотя был вызван в суд, передаёт ТАСС.
Примечательно, что мать фигуранта дела и его адвокат также заявляют о невиновности обвиняемого.
Всего по делу проходит восемь человек. В конце июля в СК рассказали о завершении расследования дела о покушении на Владимира Соловьёва. Фигурантами оказались неонацисты, причастные к четырём терактам. Бастрыкин отметил, что подготовка к покушению велась по поручению Главного управления разведки Украины. О пресечении подготовки стало известно в апреле прошлого года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Агентство "Москва" / Александр Авилов