Финляндия уже начала ощущать на себе все "прелести" вступления в НАТО, ведь ещё год назад страна была нейтральной и ей не нужны были дорогостоящие ПРО и ПВО. А сегодня приходится тратить сотни миллионов евро на закупку у Израиля системы "Праща Давида". Об этом Лайфу заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Финские власти сознательно загнали государство в НАТО, что автоматически подразумевает и противостояние с Россией, которая в основополагающих документах блока значится как один из основных его врагов. И теперь с удивлением обнаружили, что состоять в таком альянсе не только рискованно, потому что вызываешь на себя справедливый российский гнев, но и дорого", — говорит собеседник Лайфа.

По словам Журавлёва, партнёры по НАТО не обеспечивают Финляндию оружием — и всё приходится покупать самостоятельно. Но даже тут альянс не оставил Хельсинки выбора: им можно закупить только одобренные Западом "Пращи Давида".

"У нас на каждую "Пращу Давида" есть русская рать — и безопасности финнам точно не прибавится", — заключил парламентарий.