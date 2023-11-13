Депутат предупредил Финляндию, что на каждую "Пращу Давида" есть русская рать
Журавлёв: После покупки "Пращи Давида" безопасности у Финляндии не прибавится
Финляндия уже начала ощущать на себе все "прелести" вступления в НАТО, ведь ещё год назад страна была нейтральной и ей не нужны были дорогостоящие ПРО и ПВО. А сегодня приходится тратить сотни миллионов евро на закупку у Израиля системы "Праща Давида". Об этом Лайфу заявил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Финские власти сознательно загнали государство в НАТО, что автоматически подразумевает и противостояние с Россией, которая в основополагающих документах блока значится как один из основных его врагов. И теперь с удивлением обнаружили, что состоять в таком альянсе не только рискованно, потому что вызываешь на себя справедливый российский гнев, но и дорого", — говорит собеседник Лайфа.
По словам Журавлёва, партнёры по НАТО не обеспечивают Финляндию оружием — и всё приходится покупать самостоятельно. Но даже тут альянс не оставил Хельсинки выбора: им можно закупить только одобренные Западом "Пращи Давида".
"У нас на каждую "Пращу Давида" есть русская рать — и безопасности финнам точно не прибавится", — заключил парламентарий.
Напомним, ранее Израиль сообщил, что договорился с Финляндией о продаже системы противоракетной обороны "Праща Давида" за 317 миллионов евро. Получение комплексов станет первым для страны военным контрактом с момента членства в альянсе и увеличит напряжённость на российско-финской границе. Подробнее о том, чем опасен израильский ЗРК "Праща Давида", — читайте в нашем материале.