В Дагестане приступили к восстановлению курорта Каякент по приказу Путина
Мерданов заявил, что в Дагестане по поручению Путина строят город-курорт Каякент
Строительство города-курорта Каякент в Дагестане началось по поручению президента РФ Владимира Путина. Министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов рассказал, что его намерены разделить на три зоны, для чего уже провели инвентаризацию земельных участков береговой полосы Каякентского района.
"Так как территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, мы предлагаем реализовать проект, разделив его на три зоны. Первая — это прибрежная зона развития туристской инфраструктуры общей площадью 1,4 тысячи гектаров. Вторая — это зона комплексного развития территории, которую предлагается развивать по примеру города Дербента, общая площадь — 405 гектаров. Третья зона — это зона развития особо охраняемой природной территории", — сказал министр РИА "Новости".
Предполагается, что общая площадь города будет достигать 1530 гектаров. Возведению курорта способствует более 10 километров широкого песчаного пляжа, тёплое и неглубокое Каспийское море, а также комфортный климат. Помимо этого, на этой территории расположены источники четырёх видов лечебной воды и грязи, заметил Мерданов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин в прошлом году поручил восстановить каспийский курорт Каякент с учётом всех современных требований. Он также распорядился создать на территории страны к 2030 году федеральные круглогодичные морские курорты, которые смогут принимать не менее десяти миллионов туристов в год. Их запуск поспособствует достижению главных показателей нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил в ходе заседания правкомиссии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
ТАСС / Елена Афонина