В Дагестане приступили к восстановлению курорта Каякент по приказу Путина

Строительство города-курорта Каякент в Дагестане началось по поручению президента РФ Владимира Путина. Министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов рассказал, что его намерены разделить на три зоны, для чего уже провели инвентаризацию земельных участков береговой полосы Каякентского района.

"Так как территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, мы предлагаем реализовать проект, разделив его на три зоны. Первая — это прибрежная зона развития туристской инфраструктуры общей площадью 1,4 тысячи гектаров. Вторая — это зона комплексного развития территории, которую предлагается развивать по примеру города Дербента, общая площадь — 405 гектаров. Третья зона — это зона развития особо охраняемой природной территории", — сказал министр РИА "Новости".