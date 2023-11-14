Президент Индонезии Видодо призвал Байдена остановить зверства в секторе Газа

"Я призываю США сделать больше, чтобы остановить зверства в секторе Газа и добиться прекращения огня ради сохранения людей", — сказал Видодо.

А ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой. По его словам, бойцы палестинского движения бегут на юг сектора. В то же время солдаты, участвующие в наземной операции Израиля, захватили парламент в городе Газа, в котором с 2007 года заседали лишь представители ХАМАС. Они сделали общую фотографию на фоне трибуны.