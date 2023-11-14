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14 ноября, 08:45
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Эксперты по международному праву назвали воровство российских активов рискованной затеей

РИА "Новости": ЕС предостерегли от посягательств на российские активы

<p>В Евросоюзе нарастает беспокойство вокруг использования замороженных российских активов. Обложка © Shutterstock</p>

В Евросоюзе нарастает беспокойство вокруг использования замороженных российских активов. Обложка © Shutterstock

В Евросоюзе нарастает беспокойство вокруг использования замороженных российских активов и всё чаще звучат призывы не спешить в этом плане "идти в лобовую". Об этом пишет во вторник, 14 ноября, обозреватель РИА "Новостей" Наталья Дембинская, изучившая, как изменилась риторика европейского истеблишмента на этот счёт.

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Оказалось, эксперты по международному праву назвали воровство российских активов рискованной затеей и предупредили ЕС, что деньги, возможно, придётся потом в складчину возвращать Москве.

Сопутствующими рисками обеспокоены и первые лица стран – членов содружества. Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, напоминают в статье, предостерёг еврочиновников от необдуманных шагов. По его словам, для такого рискованного шага "необходимо подготовить правовую основу" и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это в одиночку.

"С Бельгией согласны в Люксембурге, где находится ещё один депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream. Ну а в Германии давно бьют тревогу по этому поводу", отмечает обозреватель российского издания.

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Ранее Лайф сообщал, что по новому указу президента Владимира Путина часть заблокированных в России активов иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы россиян. Процесс обмена заблокированными активами будет запущен в пределах 100 тысяч рублей. Причём на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.

Марина Калегина
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