В Евросоюзе нарастает беспокойство вокруг использования замороженных российских активов и всё чаще звучат призывы не спешить в этом плане "идти в лобовую". Об этом пишет во вторник, 14 ноября, обозреватель РИА "Новостей" Наталья Дембинская, изучившая, как изменилась риторика европейского истеблишмента на этот счёт.

Оказалось, эксперты по международному праву назвали воровство российских активов рискованной затеей и предупредили ЕС, что деньги, возможно, придётся потом в складчину возвращать Москве.

Сопутствующими рисками обеспокоены и первые лица стран – членов содружества. Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, напоминают в статье, предостерёг еврочиновников от необдуманных шагов. По его словам, для такого рискованного шага "необходимо подготовить правовую основу" и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это в одиночку.

"С Бельгией согласны в Люксембурге, где находится ещё один депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream. Ну а в Германии давно бьют тревогу по этому поводу", — отмечает обозреватель российского издания.