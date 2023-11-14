Эксперты по международному праву назвали воровство российских активов рискованной затеей
РИА "Новости": ЕС предостерегли от посягательств на российские активы
В Евросоюзе нарастает беспокойство вокруг использования замороженных российских активов. Обложка © Shutterstock
В Евросоюзе нарастает беспокойство вокруг использования замороженных российских активов и всё чаще звучат призывы не спешить в этом плане "идти в лобовую". Об этом пишет во вторник, 14 ноября, обозреватель РИА "Новостей" Наталья Дембинская, изучившая, как изменилась риторика европейского истеблишмента на этот счёт.
Оказалось, эксперты по международному праву назвали воровство российских активов рискованной затеей и предупредили ЕС, что деньги, возможно, придётся потом в складчину возвращать Москве.
Сопутствующими рисками обеспокоены и первые лица стран – членов содружества. Так, премьер-министр Бельгии Александр Де Кро, напоминают в статье, предостерёг еврочиновников от необдуманных шагов. По его словам, для такого рискованного шага "необходимо подготовить правовую основу" и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это в одиночку.
"С Бельгией согласны в Люксембурге, где находится ещё один депозитарий с замороженными российскими активами — Clearstream. Ну а в Германии давно бьют тревогу по этому поводу", — отмечает обозреватель российского издания.
Ранее Лайф сообщал, что по новому указу президента Владимира Путина часть заблокированных в России активов иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы россиян. Процесс обмена заблокированными активами будет запущен в пределах 100 тысяч рублей. Причём на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.