ВСУ за сутки потеряли до 300 военных на Донецком направлении

Российские войска отразили пять атак на Донецком направлении за прошедшие сутки, в результате потери Вооружённых сил Украины составили до 300 военных. Такие данные приводит Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу "Мста-Б", — говорится в сообщении ведомства.