ВСУ за сутки потеряли до 300 военных на Донецком направлении
Российские войска отразили пять атак на Донецком направлении за прошедшие сутки, в результате потери Вооружённых сил Украины составили до 300 военных. Такие данные приводит Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубицу "Мста-Б", — говорится в сообщении ведомства.
Атаки противника были отбиты в районах Малоильиновки и Клещеевки в ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной бригады ВСУ в районах Васюковки и Курдюмовки.
Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для ВСУ. Так, потери украинской армии здесь за 12 ноября достигли около 250 солдат, а за 13 ноября — более 200.
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