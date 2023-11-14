Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026 из опасений, что футболисты сбегут

Футбольная сборная Эритреи снялась с отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года из-за опасений, что игроки сбегут в другие государства. Об этом сообщает The Guardian.

Дело в том, что с 2009 года уже более 60 футболистов из этой страны попросили политического убежища за рубежом. В связи с этими прецедентами сборная Эритреи с 2020-го отказывается от участия в международных соревнованиях.