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14 ноября, 13:37

Эритрея снялась с отбора на ЧМ-2026 из опасений, что футболисты сбегут

Футбольная сборная Эритреи снялась с отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года из-за опасений, что игроки сбегут в другие государства. Об этом сообщает The Guardian.

Дело в том, что с 2009 года уже более 60 футболистов из этой страны попросили политического убежища за рубежом. В связи с этими прецедентами сборная Эритреи с 2020-го отказывается от участия в международных соревнованиях.

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Ранее Лайф писал о том, что на конгрессе Международной федерации футбола был утверждён новый формат ЧМ с 2026 года. В нём впервые примут участие 48 сборных, а турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике. Также ФИФА представила новый логотип ЧМ-2026.

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Наталья Исакова
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