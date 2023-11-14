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14 ноября, 13:42

Ближневосточное агентство ООН и ВОЗ покинули Газу по требованию Израиля

Al Arabiya: Ближневосточное агентство ООН и ВОЗ покинули сектор Газа

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановили свою работу в секторе Газа и покинули анклав. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"БАПОР и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа", — заявили телеканалу в Минздраве анклава.

Как утверждают в ведомстве, учреждения всемирной организации подчинились Израилю и покинули сектор Газа.

Ранее сообщалось, что израильские военные захватили парламент в Газе и сделали коллективное фото на его трибуне. В здании законодательного совета с 2007 года заседали исключительно члены группировки ХАМАС. Позднее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС также потеряло контроль над Газой.

"Вокруг одни трупы": Российский беженец в ужасе от происходящего в секторе Газа

"Вокруг одни трупы": Российский беженец в ужасе от происходящего в секторе Газа

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ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Наталья Исакова
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