Ближневосточное агентство ООН и ВОЗ покинули Газу по требованию Израиля
Al Arabiya: Ближневосточное агентство ООН и ВОЗ покинули сектор Газа
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановили свою работу в секторе Газа и покинули анклав. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
"БАПОР и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа", — заявили телеканалу в Минздраве анклава.
Как утверждают в ведомстве, учреждения всемирной организации подчинились Израилю и покинули сектор Газа.
Ранее сообщалось, что израильские военные захватили парламент в Газе и сделали коллективное фото на его трибуне. В здании законодательного совета с 2007 года заседали исключительно члены группировки ХАМАС. Позднее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС также потеряло контроль над Газой.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD