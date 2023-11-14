Ближневосточное агентство ООН и ВОЗ покинули Газу по требованию Израиля

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановили свою работу в секторе Газа и покинули анклав. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"БАПОР и ВОЗ больше не предоставляют услуги в секторе Газа", — заявили телеканалу в Минздраве анклава.

Как утверждают в ведомстве, учреждения всемирной организации подчинились Израилю и покинули сектор Газа.