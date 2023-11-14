Молодёжный туристический форум "Больше, чем путешествие" стартовал на ВДНХ

С сегодняшнего дня на ВДНХ начал свою работу Первый молодёжный туристический форум "Больше, чем путешествие". Ожидается, что до 16 ноября он объединит полторы тысячи человек более чем в 65 различных мероприятиях.

Участие в форуме примут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, профильных ассоциаций и вузов, организаторы походного туризма, экскурсоводы, туроператоры и участники программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" из 85 регионов России.

Туристический форум содержит в себе восемь тематических направлений: "Наставники регионов", "Исследователи путешествий", "Хранители троп", "Проводники смыслов", "Создатели маршрутов", "Открыватели возможностей", "Больше, чем работа", "Студтуризм". Организаторы подготовили для участников проектные и стратегические сессии, круглые столы, мастер-классы, творческие вечера и показы документального кино. Кроме того, в рамках программы мероприятий состоятся активности, направленные на помощь и поддержку жителей новых регионов и военнослужащих.

На форуме будет работать тематическое пространство "Росмолодёжь. Добро", куда любой желающий сможет принести подарки для "корзины добра". Примечательно, что в ноябре пространство принимает в подарок книги, посвящённые истории России и её регионам.

На "Ярмарке добра" участники мероприятий могут приобрести сувениры, изготовленные социальными и образовательными учреждениями. Все собранные деньги будут переданы на организацию работы штабов #МЫВМЕСТЕ и гуманитарных миссий на территориях новых субъектов РФ.