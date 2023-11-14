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14 ноября, 14:52

Родина гренландских китов и самолётов: На выставке "Россия" прошёл день Хабаровского края

Дегтярёв: Хабаровский край — родина гренландских китов и предприимчивых людей

<p>Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На международной выставке-форуме "Россия" в Москве прошёл день Хабаровского края. Достижения региона в сфере промышленности, образования, туризма и инфраструктурных проектов представил губернатор Михаил Дегтярёв.

Темп роста региона во многом связан с реализацией федеральной программы по развитию Дальнего Востока. Важную роль играет и контроль за её выполнением со стороны президента РФ Владимира Путина — глава государства определил развитие данной территории как национальный приоритет России на этот век.

"Мы выпускаем самолёты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан. Приглашаем посетителей выставки к нам на заводы: мы всегда ждём сильных специалистов и готовы предложить достойные условия", — отметил Дегтярёв на выставке "Россия".

На форуме "Россия" представили талисман "Игр будущего", созданный студентами из Казани

На форуме "Россия" представили талисман "Игр будущего", созданный студентами из Казани

Он добавил, что перелёты в этот регион стали доступнее, и это повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах. Дегтярёв призвал посетить Шантарские острова и напомнил, что Хабаровский край — родина гренландских китов.

Кроме того, именно в Комсомольске-на-Амуре до сих пор собирают лучшие истребители. Самолёты Sukhoi Superjet 100 полностью импортозамещены, скоро начнётся серийный выпуск. На презентации достижений края в День региона присутствовал и внук Юрия Гагарина — под его руководством работает международный аэропорт Хабаровска. Но и на этом не заканчиваются успехи в авиационной отрасли: в старейшем городе края — Охотске — по решению Путина строят первую бетонную взлётно-посадочную полосу.

Труднодоступный край гордится и Байкало-Амурской магистралью, которая ведёт к незамерзающим портам, и развитием железных дорог в сторону Востока, а также строительством порта Эльга менее чем за два года. Дегтярёв также напомнил, что в сфере образования Хабаровский край лидирует в Дальневосточном федеральном округе.

"Жители края — деятельные и предприимчивые, они умеют зарабатывать. Для них по поручению президента России мы разработали мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, которые подписаны Владимиром Путиным буквально на днях. Всё это нужно, чтобы повысить качество жизни людей", — подчеркнул он.

Кожемяко посетил выставку-форум "Россия" и лично презентовал павильон Приморья

Кожемяко посетил выставку-форум "Россия" и лично презентовал павильон Приморья

Как сообщал Лайф, международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября и в первый же день приняла более 190 тысяч человек. Здесь представлена информация обо всех 89 российских регионах. Продлится мероприятие до 12 апреля 2024 года.

Никита Осипов
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