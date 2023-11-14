Родина гренландских китов и самолётов: На выставке "Россия" прошёл день Хабаровского края

На международной выставке-форуме "Россия" в Москве прошёл день Хабаровского края. Достижения региона в сфере промышленности, образования, туризма и инфраструктурных проектов представил губернатор Михаил Дегтярёв.

Темп роста региона во многом связан с реализацией федеральной программы по развитию Дальнего Востока. Важную роль играет и контроль за её выполнением со стороны президента РФ Владимира Путина — глава государства определил развитие данной территории как национальный приоритет России на этот век.

"Мы выпускаем самолёты, строим корабли, производим бензин и металл: Комсомольск-на-Амуре давно стал инженерной столицей России. Наших предков сюда манили золото и пушнина, рыба и таинственный океан. Приглашаем посетителей выставки к нам на заводы: мы всегда ждём сильных специалистов и готовы предложить достойные условия", — отметил Дегтярёв на выставке "Россия".

Он добавил, что перелёты в этот регион стали доступнее, и это повод увидеть малоизвестные древнейшие наскальные рисунки мамонтов на базальтовых валунах. Дегтярёв призвал посетить Шантарские острова и напомнил, что Хабаровский край — родина гренландских китов.

Кроме того, именно в Комсомольске-на-Амуре до сих пор собирают лучшие истребители. Самолёты Sukhoi Superjet 100 полностью импортозамещены, скоро начнётся серийный выпуск. На презентации достижений края в День региона присутствовал и внук Юрия Гагарина — под его руководством работает международный аэропорт Хабаровска. Но и на этом не заканчиваются успехи в авиационной отрасли: в старейшем городе края — Охотске — по решению Путина строят первую бетонную взлётно-посадочную полосу.

Труднодоступный край гордится и Байкало-Амурской магистралью, которая ведёт к незамерзающим портам, и развитием железных дорог в сторону Востока, а также строительством порта Эльга менее чем за два года. Дегтярёв также напомнил, что в сфере образования Хабаровский край лидирует в Дальневосточном федеральном округе.

"Жители края — деятельные и предприимчивые, они умеют зарабатывать. Для них по поручению президента России мы разработали мастер-планы развития Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, которые подписаны Владимиром Путиным буквально на днях. Всё это нужно, чтобы повысить качество жизни людей", — подчеркнул он.