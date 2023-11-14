"Просто для здоровья": Капризов признался, что с детства принимает ванны с кровью алтайских маралов

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов рассказал, что с детства периодически принимает на Алтае пантовые ванны с добавлением крови из молодых рогов оленей-маралов. По словам спортсмена, такая процедура крайне полезна для здоровья человека.

"Пантовые ванны, так называются. Я давно их начал принимать. Как мне объясняют: просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше. Не знаю, правда ли это, но я в это верю, мне кажется, это правильно", — сказал 26-летний хоккеист в интервью ютуб-каналу "Суперлига".

Как пояснил Капризов, кровь из рогов маралов добавляют в горячую воду, перемешивают и переваривают. Такие процедуры делают на Алтае, куда он часто приезжает вместе с семьёй. Форвард отметил, что принимает оздоровительные ванны с самого детства и не помнит, чтобы когда-то серьёзно болел.