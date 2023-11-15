Психолог объяснила, как сохранить семью, если партнёр общается с бывшей

Некоторые мужчины продолжают общаться с бывшими после расставания. Как на это реагировать, объяснила клинический психолог Маргарита Алексеева.

Она подчеркнула, что хотя прошлое — личное дело каждого человека, но оно может влиять на совместное пространство, созданное в нынешних отношениях. И у каждого есть право оберегать это пространство от нежелательных контактов и людей. Правда, есть ситуации, когда общение с бывшим партнёром необходимо: общие дети или бизнес.

"Если у вашего партнёра есть общие дети в прошлом браке, то стоит обговорить, как часто он будет общаться с ними и в каком формате. Например, у них могут быть приняты семейные выезды, и это может стать для вас полным шоком. Также важно обсудить, какие вопросы он может обсуждать с бывшей супругой", — заявила Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".

При наличии совместного бизнеса с бывшей нужно понять, в каком формате будет происходить общение между ними. Например, стоит заранее обсудить, предполагаются ли срочные ночные звонки.

Также, по словам специалиста, если бывших не связывают ни дети, ни бизнес, верным будет задаться вопросом, для чего вообще человек продолжает это общение. Если, например, это происходит, потому что "когда-то их многое связывало", то такой случай похож на созависимость. Бывает, что даже "кристально чистое" общение между бывшими может быть неприятным для второго партнёра, и это нормально. Важно в этом случае озвучивать человеку, какие вещи являются для вас допустимыми и ценными, чтобы замалчивание не вылилось в ультиматумы и скандалы.

Алексеева призвала поменьше обсуждать детали общения партнёра с бывшей, включая скандалы (например, проблемы с алиментами или родственниками), чтобы эмоционально не вовлекаться в то, что от вас не зависит. Также нужно помнить, что если любимый человек выбирает сохранить общение с бывшим партнёром, то это только его обязанность сделать так, чтобы всем, с кем он близко контактирует, было комфортно. Вы не должны "драться" за его внимание, резюмировала психолог.