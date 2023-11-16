Почему Елена "Ревизорро" Летучая и её коллектор-муж хвастаются отъездом в США Оглавление Надолго ли Елена Летучая с мужем собрались в США Чем прославилась Елена Летучая Кто такой Юрий Анашенков, супруг Летучей Что у Летучей и Анашенкова есть в России Экс-ведущая Елена Летучая и её супруг Юрий Анашенков, занимающийся коллекторской деятельностью, покинули Россию, получив американскую долгосрочную визу. У пары особое отношение к событиям на Украине. Как живёт пара и что оставляет на родине? 31888 31888 Юрий Анашенков и Елена Летучая. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yury_anashenkov, © Freepik / kstudio

Надолго ли Елена Летучая с мужем собрались в США

— Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться космической новостью: нам одобрили визы США на три года! Очень переживали, что в связи с непростой ситуацией лучше совсем не подаваться, — бывшая ведущая телепередачи "Ревизорро" Елена Летучая и её супруг, юрист Юрий Анашенков, сияют от счастья.

Елена Летучая и Юрий Анашенков радуются американским визам на три года. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elenapegas

Её подписчики разделились: одни Летучую поддерживают, другие осуждают. И тем, и другим звезда отвечает:

— Не очень поняла мысль, мы из России не уезжаем! Мы визу путешественника получили, — настаивает она.







Меж тем, как выяснил Лайф, и экс-ведущая, и её муж, оба в день начала СВО разместили посты "Нет войне". Возможно, это и стало причиной получения долгосрочной визы в США.

Чем прославилась Елена Летучая

Звёздный час Елены Летучей пришёлся на 2014–2017 годы, когда она продюсировала и вела популярную программу "Ревизорро". Кто не помнит эффектную блондинку, инспектирующую рестораны страны. А вот до этого её телекарьера развивалась ни шатко ни валко.

Елена "Ревизорро" Летучая. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

44-летняя Летучая (это настоящая фамилия) родилась в Ярославле, а выросла в амурском городке Тында, куда командировали её родителей-инженеров. В молодости подавала надежды как финансист. Окончив Благовещенский экономический колледж и Российскую открытую академию транспорта (заочно), в течение десяти лет работала по специальности. Причём в престижных компаниях, например в "Газпром газэнергосети". Но затем сменила род деятельности. Якобы из-за того, что заниматься финансами ей не нравилось — вгоняло в тоску.

В 2008–2010 годах девушка отучилась в Школе телевидения "Останкино". После редакторствовала, делала сюжеты для канала "Столица", продюсировала ток-шоу "Пусть говорят" и "Сегодня вечером", работала на кабельном. Прорыв случился в год её знакомства с адвокатом Юрием Анашенковым, который на тот момент растил сына в гражданском браке с искусствоведкой Асмик Вайе Рейтор. По мнению светских СМИ, Летучая увела мужчину из семьи. Бывшая Анашенкова подтверждает эту версию.

После "Ревизорро" слава Елены Летучей начала затухать. Следующие её телепроекты не пользовались успехом. Сейчас у неё есть ютуб-канал "Летучий надзор", не сказать, что популярный. Большинство последних видео не преодолели отметку даже десять тысяч просмотров. Сюжеты для них странные: "Старость в доме престарелых — предательство или спасение" или "Что такое менопауза".

Видеосюжеты с ютуб-канала Елены Летучей. Фото © YouTube / Елена Летучая

В "ковидном" году Елена Летучая предприняла ещё одну попытку вернуться на телеолимп. Она стала ведущей шоу "Детки – предки", которого хватило лишь на 22 выпуска. Потом Летучая пробовала себя в политике, занималась общественной деятельностью. Сейчас она, судя по её соцсетям, просто наслаждается жизнью и вместе с мужем бесконечно путешествует по миру. Общих детей у пары нет.

Кто такой Юрий Анашенков, супруг Летучей

Юрий Анашенков и Елена Летучая. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elenapegas

О Юрии Анашенкове широкой публике ничего не известно. До Летучей у него было две жены и по сыну от каждой. Он выпускник московского университета МВД. Судя по базе СПАРК, был управляющим партнёром контор ЗАО "Вердикт" и "Юридический центр "Вердикт", которые были закрыты фискалами из-за недостоверно указанного юрадреса. После начала СВО Юрий Анашенков вышел из числа учредителей АО "Русский коллектор" — официально эта фирма почти не приносит прибыли.

Анашенкову до сих пор принадлежит именной сайт, где он предлагает такие услуги, как: "сопровождение исполнительного производства", "подготовка тактики взыскания долга", "взыскание долгов", "помощь в кредитных спорах", "сопровождение налоговых проверок и обжалование решений налоговых органов", "защита при проверках, проводимых правоохранительными органами и другими надзорными инстанциями". Непонятно, как всё это управляется. ИП у Анашенкова нет.

Пример услуг Юрия Анашенкова. Фото © anashenkov.com

По какой-то причине Юрий Анашенков скрывает своё благосостояние. Его особняк оформлен на мать, паркетник Lexus, который стоит в его гараже, на знакомую. Однажды такая предосторожность уже сыграла ему на руку.

Что у Летучей и Анашенкова есть в России

Елена Летучая до сих пор прописана в родительской квартире в Ярославле. Речь о скромной двушке ценой около 5 миллионов рублей. Юрий Анашенков зарегистрирован на окраине Москвы в панельной трёшке — стоимость не более 15 миллионов рублей. Но по факту всё последнее время пара занимала четырёхкомнатные хоромы в отреставрированном дореволюционном особняке на улице Большая Ордынка — это исторический центр столицы, в двух шагах Москва-река, рукой подать до Болотной площади и Третьяковской галереи. Такая недвижимость потянет на 75 миллионов рублей.

Дом, где жила Летучая с мужем. Фото © Яндекс Карты

Много времени пара проводила в особняке на 350 квадратов под Истрой в закрытом элитном посёлке "Чистые пруды-2". Стоимость домовладений там достигает 100 миллионов рублей. Эту недвижимость однажды обсуждали на телешоу. Как приглашённый гость там выступала бывшая гражданская супруга Анашенкова — уже упомянутая Асмик Вайе Рейтор.

— [В гражданском браке] мы приобрели дом на Новорижском шоссе. Чтобы доделать ремонт, я продала свою машину и взяла деньги в долг у друзей. Когда расставались, он сказал про долги: "Ты брала, ты и расплачивайся". А дом был зарегистрирован на его мать, потому я не могла претендовать, — рассказывает Асмик Вайе. По её словам, она продолжала выплачивать долги ещё несколько лет после расставания, когда в этом особняке уже давно жила Летучая. А ещё Асмик Вайе утверждает, что только через суд смогла выбить с бывшего алименты — всего 13 тысяч рублей, потому что официально Анашенков зарабатывал очень мало.

Пример особняков в посёлке "Чистые пруды-2". Фото © rublevka-road.ru

Анашенков и Летучая любят отдыхать в Карелии. Там у супруга телеведущей есть катер "Белый пёс". Вероятно, это Parker 800 Weekend.

— Повышенные комфорт, безопасность и автономность. Максимально функционально использован внутренний объём. Просторный кокпит, который можно превратить в уютное место для обеда, разложив диваны и складной стол. Отдельная каюта и дополнительные четыре спальных места в салоне позволят путешествовать всей семьёй! — расписывают катер на специализированных сайтах. Цена — чуть более 70 тысяч евро.

Круизный катер Анашенкова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yury_anashenkov

У четы Летучей и Анашенкова ещё остаётся на родине совместный бизнес — компания "Летучая и Ко", которая издаёт книги для детей младшего школьного возраста. Прибыль на бумаге копеечная, менее миллиона рублей в год.

Лично у Летучей также остаются паркетник Porsche Cayenne 2020 года выпуска, ИП в сфере производства и продажи одежды, интернет-магазин, а также бутик La Vetrina в Ярославле. Непонятно, что будет с Мастерской имени Елены Летучей при школе "Останкино". На сайте вуза её именной курс пока ещё числится.

Вернётся ли в Россию Елена Летучая? 0 Нет, бизнес мужа на родине позволит им остаться в США навсегда Да, помыкаются и вернутся Они действительно просто путешествуют Я не знаю, кто такая Летучая, мне нет до неё дела

Авторы Пётр Егоров