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15 ноября, 08:49

Суд арестовал подростка-убийцу из Екатеринбурга на глазах у его рыдающей матери

Обвиняемого в двойном убийстве уральского подростка отправили в СИЗО

Школьника из Екатеринбурга, который жестоко зарезал свою девушку, её маму и их собаку, отправили в СИЗО до 13 января 2024 года. 16-летний Д. пришёл в себя после двойного убийства и теперь отказывается что-либо комментировать. Предварительно, в тот момент подросток был под наркотиками. Мать парня на заседании разрыдалась и сказала, что очень сожалеет о поступке сына, сообщает SHOT.

Суд арестовал подростка-убийцу из Екатеринбурга на глазах у его рыдающей матери. Видео © LIFE

"Суд удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

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Трагедия, о которой идёт речь, произошла 13 ноября в Екатеринбурге. Лайф писал, что 16-летний молодой человек зарезал свою 14-летнюю подругу, а затем и её мать, чтобы скрыть следы убийства. Мотивом послужила ревность: парень приревновал возлюбленную к собственному старшему брату.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
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