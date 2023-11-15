Суд арестовал подростка-убийцу из Екатеринбурга на глазах у его рыдающей матери

Школьника из Екатеринбурга, который жестоко зарезал свою девушку, её маму и их собаку, отправили в СИЗО до 13 января 2024 года. 16-летний Д. пришёл в себя после двойного убийства и теперь отказывается что-либо комментировать. Предварительно, в тот момент подросток был под наркотиками. Мать парня на заседании разрыдалась и сказала, что очень сожалеет о поступке сына, сообщает SHOT.