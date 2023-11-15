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15 ноября, 09:01

Экс-премьер Украины спрогнозировал, когда там сменится власть

Азаров: Пока в США у власти Байден, финансовая поддержка Украины продолжится

Свержение нынешнего киевского режима произойдёт, если сменится руководство в США, а пока у власти Джо Байден, финансовая поддержка Украины будет продолжаться. Так считает бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Если сменится администрация в США, придёт, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", — написал Азаров в соцсетях.

По его словам, Байден будет продолжать поддержку Украины, потому что поражение Зеленского он будет расценивать как собственное.

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Тем временем в Киеве изо всех сил пытаются организовать переговоры Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. А всё дело в том, что Трамп через республиканцев фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение очередного пакета помощи для Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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