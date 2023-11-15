Свержение нынешнего киевского режима произойдёт, если сменится руководство в США, а пока у власти Джо Байден, финансовая поддержка Украины будет продолжаться. Так считает бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Если сменится администрация в США, придёт, например, республиканская администрация, скорее всего, будет и смена режима в Киеве", — написал Азаров в соцсетях.