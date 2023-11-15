Конфликт на Украине не получится разрешить без учёта прав русскоязычных — в этом заключается его сходство с происходящими событиями на Ближнем Востоке — урегулировать ситуацию там невозможно без признания прав палестинцев. Такое мнение выразил бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке невозможно без признания прав палестинцев и мусульман вообще. Украинский конфликт также невозможно исчерпать без признания прав русскоязычного населения Украины, которые режим [Владимира] Зеленского демонстративно уничтожает", — сказано в статье, размещённой на сайте "Другая Украина".

Он добавил, что Зеленский придерживался "пещерной русофобской политики", которая на деле приводит к "обратному действию" и вызывает процессы системного сопротивления. Однако даже, несмотря на поддержку Киева Западом, такое отношение сделало РФ сильнее. По мнению Медведчука, Вашингтон не победил Москву, зато потерял Украину.

Также он подчеркнул: то, что сегодня представляет Незалежная, фактически не является государством. Медведчук считает, что это образование не может существовать без финансовой поддержки со стороны других стран. Бесконечные вливания, как отметил он, избаловали политическую элиту Украины.