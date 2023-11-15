Бюджет РФ на 2024–2026 годы прошёл второе чтение в Госдуме
Государственная дума на заседании в среду приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Ко второму чтению к документу поступило 920 поправок, из них четыре были отозваны авторами.
Напомним, проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов составлен с учётом бюджетных принципов, которые определяют безопасный уровень расходов. Так, доходы составят в 2024 году 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 34,382 трлн, а в 2026-м — 35,587 трлн. Расходы в 2024 году ожидаются в размере 36,66 трлн, в 2025-м — 34,382 трлн, а в 2026-м — 35,587 трлн. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал бюджет России как большой, надёжный и сбалансированный.
LIFE / Эмин Калантаров