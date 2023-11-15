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Регион
Опубликовано 15 ноября 2023, 16:06

Бюджет РФ на 2024–2026 годы прошёл второе чтение в Госдуме

Государственная дума на заседании в среду приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Ко второму чтению к документу поступило 920 поправок, из них четыре были отозваны авторами.

Основные приоритеты проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы
Основные приоритеты проекта федерального бюджета на 2024–2026 годы

Напомним, проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов составлен с учётом бюджетных принципов, которые определяют безопасный уровень расходов. Так, доходы составят в 2024 году 35,065 трлн рублей, в 2025-м — 34,382 трлн, а в 2026-м — 35,587 трлн. Расходы в 2024 году ожидаются в размере 36,66 трлн, в 2025-м — 34,382 трлн, а в 2026-м — 35,587 трлн. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал бюджет России как большой, надёжный и сбалансированный.

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LIFE / Эмин Калантаров

Александра Вишнякова
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