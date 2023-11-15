Эксперт ответил, стоит ли России ждать удара в спину из-за визита Си Цзиньпина в США

России определённо не стоит ожидать "удара в спину" в контексте встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. В этом уверен профессор и руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев. По его словам, между Вашингтоном и Пекином достаточно разногласий, если в ходе встречи удастся обговорить хотя бы один из пунктов, то это лишь пойдёт на пользу международной безопасности.

"Визит Си Цзиньпина в Москву в марте текущего года был очень важным. И я уверен, что китайское руководство будет продолжать ту линию, которую реализует", — убеждён собеседник "Царьграда".

Карнеев предположил, что лидер КНР в первую очередь собирается обсудить с американским президентом взаимодействие по военной линии, чтобы не допустить возможных столкновений. Политолог напомнил, что Пекин уже вёл с Вашингтоном диалог на эту тему, но он был прерван по вине члена Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая своим визитом на Тайвань усилила эскалацию вокруг частично признанного островного государства.