Эксперт ответил, стоит ли России ждать удара в спину из-за визита Си Цзиньпина в США
Политолог Карнеев: Китайское руководство продолжит линию на сближение с Россией
России определённо не стоит ожидать "удара в спину" в контексте встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. В этом уверен профессор и руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев. По его словам, между Вашингтоном и Пекином достаточно разногласий, если в ходе встречи удастся обговорить хотя бы один из пунктов, то это лишь пойдёт на пользу международной безопасности.
"Визит Си Цзиньпина в Москву в марте текущего года был очень важным. И я уверен, что китайское руководство будет продолжать ту линию, которую реализует", — убеждён собеседник "Царьграда".
Карнеев предположил, что лидер КНР в первую очередь собирается обсудить с американским президентом взаимодействие по военной линии, чтобы не допустить возможных столкновений. Политолог напомнил, что Пекин уже вёл с Вашингтоном диалог на эту тему, но он был прерван по вине члена Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая своим визитом на Тайвань усилила эскалацию вокруг частично признанного островного государства.
Напомним, что Байден встретится с Си Цзиньпином уже через несколько часов. Политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе в военной сфере. Также стороны обменяются мнениями о ситуации на Украине и конфликте на Ближнем Востоке, обсудят возможные угрозы от Ирана.
ТАСС / AP / Alex Brandon