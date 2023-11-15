В США рассказали о провалившейся атаке беспилотника на американский эсминец в Красном море

Американский эсминец отбил атаку беспилотника в Красном море. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Пентагон. Правда, подробности этой истории пока остаются нераскрытыми.

"Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю", — рассказали изданию в американском военном ведомстве.