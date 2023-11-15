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15 ноября, 18:54

В США рассказали о провалившейся атаке беспилотника на американский эсминец в Красном море

Пентагон: БПЛА атаковал эсминец США Thomas Hudner в Красном море

Американский эсминец отбил атаку беспилотника в Красном море. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Пентагон. Правда, подробности этой истории пока остаются нераскрытыми.

"Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю", — рассказали изданию в американском военном ведомстве.

По некоторым данным, эсминец Thomas Hudner сбил в Красном море йеменский беспилотник.

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Американский эсминец в Красном море предотвратил ракетную атаку Йемена на Израиль

Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило, что сбило беспилотник США MQ-9 над территориальными водами страны. В Пентагоне позже подтвердили, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper.

Обложка ©

Wikipedia / Mass Communication Specialist 1st Class Brian G. Reynolds / Released

Анатолий Симоненко
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