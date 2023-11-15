В США рассказали о провалившейся атаке беспилотника на американский эсминец в Красном море
Пентагон: БПЛА атаковал эсминец США Thomas Hudner в Красном море
Американский эсминец отбил атаку беспилотника в Красном море. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Пентагон. Правда, подробности этой истории пока остаются нераскрытыми.
"Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю", — рассказали изданию в американском военном ведомстве.
По некоторым данным, эсминец Thomas Hudner сбил в Красном море йеменский беспилотник.
Ранее правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) сообщило, что сбило беспилотник США MQ-9 над территориальными водами страны. В Пентагоне позже подтвердили, что хуситы сбили американский БПЛА MQ-9 Reaper.