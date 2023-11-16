"Впечатляет": Более 70 иностранных дипломатов посетили выставку "Россия"

Международную выставку-форум "Россия" на территории столичного ВДНХ 15 ноября посетили руководители дипмиссий, а также дипломаты свыше 70 государств. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия.

По словам посла Республики Гондурас Хуана Рамона Альвира Сальгадо, на выставке впечатляет всё. Особенно запоминается та часть, где представлено производство автомобилей и тракторов, отметил дипломат.

В свою очередь, посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра подчеркнул, что ВДНХ — это историческое место со времён СССР, а выставка позволяет лучше изучить регионы России, федеральные округа и узнать о важных событиях в разных отраслях.

Гостям выставки также представили один из ключевых арт-объектов — инсталляцию "Живая карта России", выполненную в стиле кинетических элементов. На них размещены данные о 89 российских регионах.

"Выставка — отличная возможность увидеть развитие России своими глазами. За последние 30 лет мы стали свидетелями возобновления прогрессивных действий, направленных на улучшение жизни российского общества. У меня сложилось впечатление, что этот процесс будет продолжаться и в будущем", — подчеркнул посол Республики Панама Роландо Энрике Барроу Ноад.

Кроме того, дипломаты посетили павильон Е, где узнали о производстве и главных преимуществах российского автомобиля Aurus, который разработало ФГУП "НАМИ". Ещё у гостей была возможность почувствовать себя машинистами на симуляторе новейшего магистрального грузового тепловоза 3ТЭ28, а также узнать о самых актуальных разработках страны в области авиастроения. Речь в том числе идёт о среднемагистральном пассажирском самолёте МС-21 и лёгком многоцелевом вертолёте "Ансат".

По словам гендиректора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Натальи Виртуозовой, этот визит послов зарубежных стран и их впечатления демонстрируют заинтересованность всего мира нашей страной. И что Россия открыта миру и готова к искреннему диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. А представленные на выставке достижения являются подтверждением правильности такого подхода, отметила Виртуозова.