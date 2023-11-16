Россиян успокоили после сообщений о росте цен на путёвки в 2024 году

Цены на туристические путёвки для россиян не поднимутся с 1 января 2024 года, заявил глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Соответствующие слухи возникли на фоне сообщений СМИ о том, что Минэкономразвития не планирует продлевать мораторий на взносы туроператоров в Фонд персональной ответственности (ФПО) и Резервный фонд. Мораторий, введённый в пандемию, действует до 31 декабря.



По словам Осауленко, среднее отчисление с тура в год — 1% и это максимально возможная сумма. К тому же свыше 60% операторов уже сформировали собственные ФПО и не переводят средства в какие-либо фонды. Соответственно, и стоимость тура не поколеблется. При этом существует свежее постановление, что государство создаёт переходный период, а многие нормы финансового обременения для бизнеса вступают в силу не моментально. Объём этих взносов измеряется в сотнях миллиардов рублей, необходимых бизнесу для погашения долгов.

"Не думаю, что кто-то паникует, но с точки зрения бизнеса этот разговор и аргументация понятны. Средства, которые ежегодно отчисляются в фонды, это десятки миллионов, а в совокупности — и сотни миллионов. Безусловно, бизнесу они нужны, но государство стоит на стороне потребителей. Суммы отчислений, которые не платили за 2020 и 2021 годы, были незначительны, потому что не было объёмов", — рассказал Осауленко в беседе с НСН.

Эксперт добавил, что в прошлом году рынок восстановился примерно на 80% и эти цифры начали расти. Однако ключевой момент, по его словам, в том, что часть операторов не рассчитались со своими долгами. При этом о крупных операторах речь не идёт.