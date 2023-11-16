Штурмовавший Капитолий "шаман" считает, что демонстрантов подставили

Американец Джейкоб Ченсли, который участвовал в штурме Капитолия в 2021 году в костюме шамана, рассказал, что участники событий стали жертвами "психологической операции против Дональда Трампа". Он уверен, что все они были "подставлены".

По словам Ченсли, штурмовавших Капитолий "спровоцировали". Это было сделано, чтобы психологически навредить экс-президенту и его сторонникам. Кроме того, руководство палат Конгресса заранее знало о грядущем мятеже и просило помощи у национальной гвардии, которая, однако, отказалась из-за якобы недостаточных оснований.

Вспоминая тот день, "шаман" говорит, что "большинство демонстрантов внутри были мирными", тогда как "иллюзию склонности к насилию" создавали активисты движений BLM и "Антифа", находившиеся в толпе и выдававшие себя за сторонников Трампа.

"Кроме того, есть видеозапись и спекуляции, основанные на ней, о том, что агенты федеральных структур в толпе разжигали насилие и хаос", — приводит слова Ченсли РИА "Новости".

По итогу, продолжает участник событий, СМИ и правительство начали называть сторонников экс-президента внутренними террористами, что привело к стиранию их конституционных прав.