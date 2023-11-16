Посольство Украины попыталось сорвать Российскую неделю фильмов в Сингапуре

Посольство Украины выступило с призывом не участвовать в Российской неделе фильмов. Соответствующие призывы украинская сторона разместила на странице диппредставительства. Дипломаты считают, что в кинолентах невозможно "увидеть истинное лицо России".

При этом российские дипломаты ответили, что другого они и не могли ожидать от страны, которая разрушает памятники и пропагандирует культуру насилия.

"Приняли к сведению тщетные попытки Посольства Украины отменить русскую культуру в Сингапуре. Чего и следовало ожидать от страны, которая выбрала разрушение памятников всемирно известных российских деятелей искусства на своей территории и пропаганду бесчеловечной культуры насилия и нетерпимости, глубоко укоренённой в нацистской идеологии, вместо того чтобы вносить свой вклад в мировую культуру", — ответили в Посольстве РФ.

Мероприятие, посвящённое российскому кинематографу, должно состояться к концу этого месяца в Сингапуре, и все киноленты получили необходимые разрешения от властей города-государства.