МИД допустил, что отношения США и РФ могут быть разорваны в любой момент

Российско-американские отношения переживают глубочайший кризис и рискуют быть разорванными по вине Вашингтона в любой момент. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений с США.

Причина этого кризиса, по словам дипломатов, в том, что Вашингтон одержимо делает ставку на глобальное сдерживание Москвы и Пекина и всех, кто не согласен с западным миропорядком.

"По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения. — Прим. Лайфа) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", — подчеркнули в ведомстве.