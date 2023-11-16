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16 ноября, 07:28

МИД допустил, что отношения США и РФ могут быть разорваны в любой момент

Российско-американские отношения переживают глубочайший кризис и рискуют быть разорванными по вине Вашингтона в любой момент. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений с США.

Причина этого кризиса, по словам дипломатов, в том, что Вашингтон одержимо делает ставку на глобальное сдерживание Москвы и Пекина и всех, кто не согласен с западным миропорядком.

"По вине Вашингтона, взявшего на вооружение оголтелую русофобию, они (отношения. — Прим. Лайфа) предельно истончились, рискуют быть разорванными в любой момент. Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве "стратегическое поражение", могут привести к катастрофическим последствиям", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ отреагировали на встречу Си Цзиньпина и Байдена

В МИД РФ отреагировали на встречу Си Цзиньпина и Байдена

Напомним, сейчас в Сан-Франциско проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором принимает участие и российская делегация. Однако РФ не планирует двусторонних контактов с США. При этом ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Вашингтон направлял Москве сигналы о готовности вести так называемый закулисный диалог на саммите АТЭС.

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Александра Вишнякова
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