Биолог рассказала, как не привезти из путешествия суперклопов с токсичной слюной

Европейцы в панике: их вовсю атакуют постельные клопы. Больше всего пострадала Франция, и с наступлением холодов ситуация не меняется. Насекомых стали замечать и в общественном транспорте, где они попадают к людям в сумки, пока они едут в автобусе на работу или в поезде в другой город. Многие опасаются, что клопы могут добраться и до России. Но так ли это? Лайфу рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

Постельный клоп (Cimex lectularius) является космополитом и распространён повсеместно, питается кровью позвоночных, преимущественно летучих мышей или птиц, часто встречается в жилище человека.

По словам собеседницы Лайфа, при прокалывании клопом кожи ощущается боль. Кроме того, укус сопровождается сильным раздражением кожи, так как слюна клопа токсична. Тем не менее излишне паниковать перед поездкой в общественном транспорте не стоит. Для постельных клопов характерна ночная активность, днём они скрываются под обоями, в мебели, щелях и других укромных местах. Клопы очень боятся света, и если поезд или иное транспортное средство хорошо освещены, то днём они не будут выбираться наружу. Но с клопами можно столкнуться в метро, где темнее, или в спальных вагонах.

Самая эффективная стратегия — это профилактика и соблюдение мер предосторожности. В первую очередь перед посадкой осмотрите свои места и по возможности выберите жёсткие пластиковые или металлические сиденья, если это электричка. В спальном вагоне поезда осмотрите матрас, подушки, кресло и постельное бельё. Клопы размером с чечевицу и довольно медлительные, поэтому, пока они не успели спрятаться, их легко увидеть. Следы присутствия клопов можно обнаружить в виде чёрных точек или коричневых пятен на этих предметах эксперт Ольга Трофимова