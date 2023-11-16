В Кремле анонсировали визит Рахмона в Москву

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе приедет с официальным визитом в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее об этом сообщили в Душанбе.

"Действительно, на следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.