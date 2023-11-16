В Кремле анонсировали визит Рахмона в Москву
Песков: Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию на следующей неделе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе приедет с официальным визитом в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее об этом сообщили в Душанбе.
"Действительно, на следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.
До этого в СМИ появилась информация, что Рахмон посетит РФ с официальным визитом 21–22 ноября. Также намечена его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Путин и Рахмон встречались в Бишкеке в октябре. Кроме того, тогда прошло заседание Совета глав государств СНГ, в ходе которого Путин, в частности, заявил, что Россия сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы.