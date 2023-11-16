Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 09:45

В Кремле анонсировали визит Рахмона в Москву

Песков: Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию на следующей неделе

<p>Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе приедет с официальным визитом в Москву. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее об этом сообщили в Душанбе.

"Действительно, на следующей неделе запланирован официальный визит президента Таджикистана в Москву", — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

До этого в СМИ появилась информация, что Рахмон посетит РФ с официальным визитом 21–22 ноября. Также намечена его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Путин высоко оценил вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном

Путин высоко оценил вклад Рахмона в укрепление связей между Россией и Таджикистаном

Ранее Путин и Рахмон встречались в Бишкеке в октябре. Кроме того, тогда прошло заседание Совета глав государств СНГ, в ходе которого Путин, в частности, заявил, что Россия сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Таджикистан
  • Эмомали Рахмон
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров