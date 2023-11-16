Патрушев: ЦФО принял дополнительные меры по защите населения и инфраструктуры
Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры от растущих угроз. Об этом заявил в четверг, 16 ноября, секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев на совещании в Воронеже.
"Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона", — проинформировал он.
По словам Патрушева, в непосредственной близости к критически важным объектам было организовано патрулирование территорий. Кроме того, были проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны.
Ранее Лайф писал, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября сбили два украинских беспилотника и перехватили три над российскими регионами. А до этого в Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной. БПЛА заметили в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл.