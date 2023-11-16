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16 ноября, 10:19

Патрушев: ЦФО принял дополнительные меры по защите населения и инфраструктуры

Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) приняли дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры от растущих угроз. Об этом заявил в четверг, 16 ноября, секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев на совещании в Воронеже.

"Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона", — проинформировал он.

По словам Патрушева, в непосредственной близости к критически важным объектам было организовано патрулирование территорий. Кроме того, были проведены необходимые мероприятия по усилению мобилизационной готовности и гражданской обороны.

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Ранее Лайф писал, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 16 ноября сбили два украинских беспилотника и перехватили три над российскими регионами. А до этого в Белгородской области посадили украинский беспилотник с противотанковой миной. БПЛА заметили в Волоконовском районе. Вражеский дрон пролетел над российской территорией меньше километра и был сбит на окраине одного из сёл.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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